Roma, preso Diego Llorente: arriva in prestito con diritto di riscatto

Accordo tra Roma e Leeds United per l'arrivo in Italia di Diego Llorente, centrale spagnolo. Si sblocca così la partenza di Viña verso il Bournemouth.

A un giorno dalla chiusura ufficiale del calciomercato invernale, anche la Roma si muove. I giallorossi hanno trovato un accordo col Leeds United per l'arrivo in Italia di Diego Llorente, centrale difensivo spagnolo classe 1993.

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui Llorente arriverà alla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il suo sbarco nella Capitale potrebbe avvenire già questa sera per le visite mediche e la successiva firma sul contratto.

Diego Llorente, che indossa la maglia del Leeds dal 2020 dopo aver giocato con Real Madrid, Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad, consentirà così a Mourinho di aumentare le possibilità di scelta in difesa. Attualmente i tre titolari sono Mancini, Smalling e Ibañez, con Kumbulla unica vera alternativa di ruolo. Almeno all'inizio, lo spagnolo sarà dunque un'alternativa e non un titolare.

Anche a Leeds Llorente ha perso spazio in questa stagione, alle spalle della coppia centrale Koch-Cooper. Sono 8 le presenze collezionate in Premier League da agosto a oggi, 7 delle quali da titolare. Nel giro della Nazionale spagnola, l'ex Real Madrid non è stato convocato da Luis Enrique per i Mondiali.

L'arrivo di Diego Llorente alla Roma consentirà alla società giallorossa di perfezionare un'uscita contemporanea: quella di Matias Viña, per il quale negli scorsi giorni è già stato trovato un accordo con il Bournemouth, lo stesso club che avrebbe voluto anche Nicolò Zaniolo.

Anche il terzino sinistro uruguaiano, utilizzato alla bisogna anche come terzo di difesa, si trasferirà in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. Al suo posto, almeno dal punto di vista numerico, ecco Llorente. Una doppia operazione condotta quasi sul gong.