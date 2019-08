Calciomercato Roma, Coric verso l'Almeria: è in viaggio per la Spagna

Ante Coric sta per lasciare la Roma dopo un anno: accordo con l'Almeria per un prestito con diritto di riscatto, da sistemare gli ultimi dettagli.

Nemmeno convocato da Paulo Fonseca per l'opening game contro il , Ante Coric è a un passo dal trasferimento. Il croato è pronto a lasciare la e ad approdare nella Segunda Division spagnola, dove, a meno di sorprese, vestirà la maglia dell'Almeria.

Con DAZN segui Roma-Genoa IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A confermarlo in maniera implicita è stato lo stesso centrocampista croato: lo ha fatto via social, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram nella quale lo si vede in partenza per la assieme alla fidanzata.

L'articolo prosegue qui sotto

La formula dell'operazione? Prestito con diritto di riscatto a favore dell'Almeria. Lo stipendio di Coric sarà suddiviso tra Roma e Almeria, ma i due club non hanno ancora trovato un accordo definitivo in questo senso. Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli, il trasferimento sarà ufficiale.

Coric si prepara dunque a lasciare la Roma dopo appena una stagione, in cui ha collezionato appena due presenze in campionato e un'altra in . Una bocciatura pressoché totale.