Calciomercato Real Madrid, Sergio Ramos non parte più: si ritirerà con i Blancos

Dopo il no di Perez all'addio gratis in Cina, Sergio Ramos avrebbe preso la decisione di restare ancora a lungo al Real Madrid.

Sergio Ramos e il continueranno insieme. Niente più , niente più o qualsivoglia destinazione lontana dalla capitale spagnola. Dopo l'incontro con Florentino Perez andato in scena nella giornata di ieri, l'intenzione del capitano dei Blancos è quella di restare a lungo in città.

Secondo Jugones, infatti, la difficile situazione degli ultimi giorni si è risolta per il meglio e il Real Madrid potrà contare ancora sul suo capitano e uomo simbolo non solo per la prossima annata, ma anche per le prossime. Vista il nuovo desiderio di chiudere la carriera con l'attuale maglia. Intanto è stata convocata una conferenza stampa per le 17:30, in cui arriverà la verità di Sergio Ramos.

Sergio Ramos non avrebbe dubbi, secondo le parole rivelate da La Sexta:

"Voglio continuare qui, mi ritirerò con il Real Madrid. E stato bello parlare di queste cose con il presidente".

Florentino Perez ha spiegato ancora una volta a Sergio Ramos quanto sia importante per il Real Madrid, quanto rappresenti un simbolo dei Blancos in giro per il mondo. Del resto qualche giorno fa il numero uno del club aveva evidenziato come lasciar partire il proprio capitano gratis sarebbe stato un'enorme danno d'immagine.

Il club cinese, non meglio precisato, che ha provato a portare Sergio Ramos in Asia, avrebbe voluto lo spagnolo senza pagare il cartellino a causa delle limitazioni del calciomercato entrate in vigore qualche anno fa, dopo l'esplosione di cifre abnormi provenienti da oriente.

Oramai 33enne, Sergio Ramos ha appena completato la sua 14esima stagione in maglia Real Madrid, entrando comunque da tempo nell'olimpo dei giocatori passati al Bernabeu. Tra i migliori centrali del nuovo millennio, ha un contratto in scadenza nel 2021.

In caso di reale conferma con il Real Madrid fino al 2021 e oltre, tanto da riuscire a chiudere la carriera con la squadra con cui ha firmato per la prima volta nel 2005, Sergio Ramos può puntare ad essere il giocatore più presente nella storia del club. Per ora è quinto, dietro Santillana, Sanchis, Casillas e sopratutto Raul, primatista all-time.