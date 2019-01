Calciomercato Parma, El Kaddouri in arrivo dal PAOK Salonicco

Dopo Kucka il Parma è pronto a riportare in Italia anche Omar El Kaddouri: prestito con obbligo di riscatto e tre anni e mezzo di contratto.

Dopo l'ottima prima parte di stagione il Parma non vuole fermarsi: la dirigenza gialloblù è molto attiva sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le vecchie conoscenze del nostro campionato. Dopo Kucka infatti la società sta per riportare in Italia anche Omar El Kaddouri.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la trattativa con il PAOK Salonicco, attuale club del trequartista marocchino, è ai dettagli. Il club ha già incontrato anche il giocatore e tutto sembra pronto per la fumata bianca.

El Kaddouri tornerà in Serie A nel Parma sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: tre anni e mezzo di contratto per il marocchino, che ha già giocato in Italia con le maglie di Brescia, Napoli, Torino ed Empoli.