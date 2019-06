Calciomercato Parma, Buffon può tornare: primi contatti tra le parti

Gianluigi Buffon potrebbe tornare dove tutto iniziò: contatti tra il Parma e persone vicine all'ex portiere di Juventus e PSG.

L'annuncio dell'addio al ha lasciato spiazzati un po' tutti: Gianluigi Buffon ha deciso di non proseguire la sua lunga carriera a Parigi, rifiutando il rinnovo di contratto proposto dai campioni di per dedicarsi a una nuova esperienza a 41 anni.

Il destino potrebbe riservargli una bella sorpresa: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il avrebbe intrapreso dei contatti esplorativi con alcune persone molto vicine al portiere campione del mondo nel 2006.

Troppo presto per chiamarla trattativa, meglio parlare di suggestione più che romantica: in gialloblù Buffon esordì in a soli 17 anni il 19 novembre 1995 in un match pareggiato per 0-0 contro il , primissima gemma di una storia d'amore interrottasi nel 2001 con il trasferimento record alla .

Nessuna discussione su ingaggi o questioni economiche, sia chiaro, ma solo un avvicinamento per capire quanti margini possano esserci per la concretizzazione di un ritorno dopo 18 anni che avrebbe del clamoroso.

Il Parma dovrà comunque prima decidere il futuro di Luigi Sepe, in prestito dal : si cercherà di dialogare con Aurelio De Laurentiis e, qualora dovesse arrivare la fumata nera, le quotazioni di Buffon si alzerebbero all'improvviso. E allora sì che il figliol prodigo potrebbe davvero tornare a casa sua.