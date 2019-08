Calciomercato Napoli, Lozano in pole: Raiola incontra De Laurentiis

Raiola è sbarcato a Napoli dove oggi incontrerà De Laurentiis: il presidente ha mandato il suo autista a prenderlo. Sul tavolo il futuro di Lozano.

Sfumato Pépé (approdato all' ) il ha messo la freccia per un altro interprete del ruolo di attaccante, diverso ma non troppo rispetto all'ivoriano: Hirving Lozano, reduce da un infortunio occorso durante PSV-Den Haag che ha alzato il livello di guardia del ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Van Bommel ha rassicurato tutti dicendo che "non si tratta di nulla di grave", mettendo il giocatore al riparo da possibili ripensamenti partenopei dell'ultima ora. Che la trattativa sia ben spedita, d'altronde, lo dimostra lo sbarco nel capoluogo campano di Mino Raiola, agente del messicano.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', ad attenderlo ieri (dopo aver viaggiato su un volo privato) c'era l'autista di Aurelio De Laurentiis: nella mattinata di oggi è in programma l'incontro con il presidente, con il proposito di risolvere il problema relativo ai diritti d'immagine che, da politica societaria, spettano al club.

L'accordo per il prezzo del cartellino, Napoli e l'hanno trovato da tempo e da Castelvolturno attendono soltanto il via libera definitivo dall'esito degli esami medici, che sveleranno la reale entità del problema fisico di Lozano.

Fernando Llorente resta congelato: lo spagnolo è apprezzato per lo status di riserva di lusso che potrebbe ricoprire e per lui sarebbe fatta un'eccezione nonostante i 34 anni d'età (De Laurentiis non ha mai avuto una predilezione per i calciatori avanti con gli anni).

James Rodriguez, nel frattempo, è rimasto a Valdebebas ad allenarsi senza partire con la squadra per dove si è giocata l'amichevole contro i giallorossi: il Napoli continua a spingere per un prestito oneroso con diritto di riscatto, il vuole tutto e subito con una formula che preveda l'acquisizione immediata.