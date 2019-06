Calciomercato Napoli, per James Rodriguez servono 50 milioni

Dalla Spagna filtrano le cifre dell'affare James Rodriguez-Napoli: con prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto a 40 il Real può dire sì.

Il continua a coltivare la suggestione James Rodriguez. Il spara alto, ma dalla filtrano le cifre di un'operazione che alle giuste condizioni può andare in porto.

'Don Balon' entra nei dettagli della trattativa tra azzurri e Blancos, spiegando come a metà strada un'intesa risulta più che plausibile: prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto fissato a 40, così il Real potrebbe dire sì.

Il club di Florentino Perez punta ad incassare 55 milioni per James Rodriguez, il Napoli al momento non si spinge oltre i 45: ecco perchè, a 50 milioni complessivi, il nodo può venir sciolto e il colombiano riabbracciare Carlo Ancelotti.

Difficile che il Real Madrid accetti di inserire un diritto di riscatto anzichè l'obbligo: l'obiettivo dei Merengues, infatti, è far cassa per finanziare un mercato in entrata fin qui faraonico.