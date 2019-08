Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Ho chiamato l'agente di Lukaku"

De Laurentiis sul mancato approdo di Pepè al Napoli: "Il vero calcio è in Inghilterra, l'Arsenal fattura 5 volte più di noi e gli avrà offerto di più"

Il lavora al grande colpo, uno però è sfumato: Nicolas Pepè ha scelto l', ma Aurelio De Laurentiis a 'Sky' non fa drammi e prova a spiegare i motivi dell'affare non andato in porto.

"Ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando: quando io ho offerto una cifra al cubo per Pepè, non ci siamo riusciti. Il vero calcio alberga in , col ritorno di Ancelotti, Conte e Sarri quest'anno in siamo più forti ma ci vuole tempo. L'Arsenal fattura 5 volte più del Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosa in più. Pazienza, di Pepè ne troveremo degli altri".

Il numero uno degli azzurri, poi, sottolinea come riuscire a centrare acquisti non rappresenti una missione semplice e comporti mille aspetti di cui dover tenere conto.

"Quando ci si avvicina a un certo tipo di calciatore o la controparte sa che vuoi comprare, tutti vogliono ottenere il meglio per sè. Poi ci sono i giocatori con le proprie famiglie e la situazione ambientale è molto importante: acquistandolo, compri una parte della sua vita. Napoli è una città straordinaria, ma per uno che ha vissuto in un altro contesto ed è giovanissimo, arrivare qui può essere abbagliante ma anche molto destabilizzante. In tutte le negoziazioni, c'è sempre tutto un punto di rottura ed uno di riconciliazione".

