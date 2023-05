Calciomercato Napoli, si punta a Beto: offerti 25 milioni

Il club azzurro mette nel mirino l'attaccante portoghese dell'Udinese: contatti tra le due società avviati.

Tempo di programmazione in casa Napoli: dopo la vittoria dello Scudetto, il club azzurro volge lo sguardo alla prossima stagione e al rafforzamento della rosa attuale.

Il nome in cima alla lista è quello di Beto Betuncal, attaccante "simbolo" dell'Udinese di Andrea Sottil, arrivato in Serie A nel 2021 dal Portimonense (e riscattato nel 2022).

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l'Udinese, presentando una prima offerta da 25 milioni di euro.

Nelle due stagioni in Italia, il portoghese è andato sempre in doppia cifra (11 goal lo scorso anno, 10 in questo campionato), mettendo in mostra la sua grande forza fisica.

L'offerta rimane un po' distante dalla richiesta del club friulano, che per Beto chiederebbe almeno 35 milioni: i rapporti tra le due società, però, sarebbero positivi.

Chiaramente, si tratterebbe di un movimento di mercato che andrebbe ad aggiungere un elemento "forte" al reparto d'attacco azzurro, considerando anche la situazione di Victor Osimhen.

Primo approccio registrato, il Napoli Campione d'Italia pensa già alla prossima stagione mettendo nel mirino il classe 1998.