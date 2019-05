Calciomercato Napoli, Ancelotti: "Seguiamo Lozano e Trippier"

Ancelotti scopre le carte in chiave mercato: "Lozano e Trippier sono tra quelli che il Napoli segue, confermo il gradimento. Niente Barella".

pronto a rifarsi il look in estate. La conferma sulle intenzioni del club di De Laurentiis arrivano direttamente da Carlo Ancelotti, che come riportato dal 'Corriere dello Sport' alla vigilia del match col esce allo scoperto su due profili nel mirino del ds Giuntoli: Hirving Lozano e Kieran Trippier.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Posso dire che entrambi sono tra quelli che stiamo valutando e dunque, essendo onesto, non posso che confermare il gradimento. Adesso dobbiamo procedere con quelli che sono i vari passaggi delle analisi....".

Sia Lozano che Trippier, rispettivamente in forza a Eindhoven e , stando alle parole pronunciate da Ancelotti rappresenterebbero elementi in linea con le strategie di mercato del Napoli.

"Io e la società vogliamo che migliori la qualità complessiva della squadra e la capacità di saper leggere alcuni momenti delle partite. La tipologia dei giocatori che cerchiamo è questa".

Se per Lozano e Trippier le carte sono ormai girate, riguardo Nicolò Barella invece il tecnico azzurro si mostra più freddo allontanando il gioiellino del Cagliari dai partenopei.