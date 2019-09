Calciomercato Milan, trattativa per Rebic: André Silva può finire all'Eintracht Francoforte

Rebic finisce nel mirino del Milan per un derby di mercato con l'Inter: nella trattativa con l'Eintracht potrebbe rientrare anche André Silva .

La vittoria sul dona nuovi sorrisi al di Giampaolo dopo un esordio stagionale da dimenticare: la società sta cercando però di puntellare la rosa con un nuovo attaccante e il nome nuovo è quello di Ante Rebic, giocatore dell' Francoforte che piace anche all'Inter.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la trattativa del Diavolo per il classe '93 è già stata avviata sulla base del prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze: l'affare complessivo ammonta quindi a circa 30 milioni di euro. Il club tedesco intanto ha annunciato che l'attaccante non è fra i convocati per la prossima sfida di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella trattativa con l' potrebbe rientrare anche André Silva, titolare ieri a sorpresa contro il Brescia ma sempre in uscita dal Milan. Rebic è corteggiato da settimane pure dall' , che dovrebbe però prima finalizzare la cessione di Politano alla .

ℹ️ Ante Rebic steht heute auf eigenen Wunsch hin nicht im Kader. — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 1, 2019

Il Milan comunque ha già pronto anche il piano B: si tratta di Taison dello , accostato nelle precedenti ore anche alla di Fonseca. Il brasiliano ha una clausola di 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri non vogliono raggiungere: la dirigenza ucraina potrebbe però aprire a una cessione con altre condizioni.