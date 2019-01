Calciomercato Milan, Tielemans per il centrocampo di Gattuso

Sfumato Cesc Fabregas che andrà al Monaco, il Milan pensa proprio a un centrocampista dei monegaschi: trattasi di Youri Tielemans.

Il sogno era rappresentato da Cesc Fabregas, sfumato improvvisamente: lo spagnolo dirà sì al Monaco, nulla da fare per il Milan che dovrà quindi fiondarsi su un altro obiettivo per la sua mediana, disperatamente bisognosa di rinforzi per la seconda parte di stagione.

L'ex Barcellona ha scelto di ripartire dal suo ex compagno di squadra all'Arsenal, Thierry Henry, insignito del compito di salvare i monegaschi: e proprio dai campioni di Francia del 2017 potrebbe arrivare l'aiuto tanto desiderato dai rossoneri.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il mirino è finito su Youri Tielemans: il posto da titolare del belga sarebbe in discussione con l'arrivo di Fabregas, così come quello di Ait Bennasser, francese ma naturalizzato marocchino.

In particolare il primo, venne già seguito dai rossoneri ai tempi del duo Fassone-Mirabelli, salvo poi non approfondire la trattativa: stavolta, l'intenzione sarebbe quella di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al Milan di muoversi con più facilità. Dal Monaco può arrivare anche Leroy Abanda, che di ruolo fa il terzino: 18 anni, è un esterno sinistro capace di fare sia il terzino che il laterale offensivo.

Per la mediana restano in lizza sia Duncan che Sensi del Sassuolo, a patto che i neroverdi accettino il prestito con diritto, altrimenti tutto sarebbe più complicato. Manuel Fernandes è in scadenza a giugno con la Lokomotiv Mosca: a bloccare Leonardo è l'età, visto che a febbraio compirà 33 anni.

Il computo dei giocatori non è finito qui: nelle ultime ore, ai dirigenti milanisti sarebbero stati offerti sia Obiang, ora al West Ham ed ex Sampdoria, che Johansen, norvegese del Fulham finito ai margini dopo l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina.

Il tutto con il sogno Ferreira Carrasco sullo sfondo: lo scoglio è rappresentato dalla volontà del Dalian di monetizzare fin da subito, senza aprire a un prestito che risulterebbe boccata d'ossigeno per i rossoneri, alle prese anche con le cessioni.

Il maggiore indiziato a dire addio in tempi brevi è Fabio Borini: secondo 'Il Corriere dello Sport', il Milan potrebbe ricevere 9 milioni di euro dallo Shenzen, mentre il giocatore firmerebbe un triennale da 5 milioni a stagione. Anche Bertolacci è pronto a salutare: magari per tornare al Genoa.