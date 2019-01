Calciomercato Milan, Sarri aspetta Higuain: "E' nella mia lista"

Il Chelsea ha bisogno di un centravanti che possa aiutare la squadra in zona goal, Sarri non si nasconde: "Mi fido della società".

Manca solo il rush finale, poi a meno di clamorosi e storici colpi di scena, Gonzalo Higuain sarà un giocatore del Chelsea. L'attaccante argentino si è comunque allenato a Milanello nella giornata odierna in attesa di volare verso Londra per firmare con i Blues. Sarri lo aspetta a braccia aperte.

Sconfitto 2-0 nel Derby di Londra contro l'Arsenal, l'allenatore del Chelsea è consapevole di come nell'ultimo periodo ai Blues manchi un finalizzatore. Higuain:

"All'inizio segnavamo con regolarità, ora facciamo fatica. Higuain era nella lista, ma non so come si evolve la situazione. Inutile insistere".

A Sky Sport, Sarri ha evidenziato per l'ennesima volta di avere fiducia nel Chelsea per quanto riguarda il calciomercato in entrata:

"Non mi voglio interessare, ho fatto una riunione con la società 15 giorni fa e sono sicuro che sta facendo il massimo per prendere i giocatori che possiamo. Non voglio però pensarci troppo, mi annoia".

Sarri del resto ha parlato spesso della possibilità Higuain negli ultimi giorni, confermando però a più riprese di non sapere a che punto fosse la trattativa per strappare l'argentino al Milan. La prossima dovrebbe essere la settimana decisiva e già nella giornata di domenica Gattuso potrebbe dare indicazioni importanti in vista del match di lunedì contro il Genoa.

Classe 1987, Higuain è in Italia dal 2013. Dopo aver fatto la storia della Serie A con i 36 goal sotto Sarri, l'argentino è passato alla Juventus per sfidare proprio il suo ex tecnico in ambito Scudetto.

Ora possono ritrovarsi nuovamente, a Londra. Anche se il titolo inglese sembra ormai sfumato c'è sempre la possibilità di trionfare in altre competizioni. Attesa per la riunione Sarri-Higuain.