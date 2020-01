Calciomercato Milan, Reina all'Aston Villa: prestito con diritto di riscatto

Il Milan vende Pepe Reina all'Aston Villa, con il giocatore che tornerà in Premier League. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto.

L'avventura di Pepe Reina al è praticamente già finita, in attesa delle comunicazioni ufficiali. Il portiere spagnolo è stato corteggiato dall' negli ultimi giorni e alla fine ha ceduto alle lusinghe: tornerà in Premier League, dove ha giocato per anni con il .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', nella serata di venerdì è stato trovato l'accordo finale tra Pepe Reina e l'Aston Villa, per i termine contrattuali, sia economici che temporali. Il Milan vende lo spagnolo al club inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Aston Villa deciderà quindi se riscattare o meno Reina a fine stagione. Se non dovesse riscattarlo, lo spagnolo tornerà al Milan, dove ha un contratto in scadenza a giugno del 2021.

Il Milan adesso sta valutando alcuni profili per regalare a Pioli un altro vice-Donnarumma. In ballo ci sono 2-3 profili stranieri più la sempre viva pista che porta a Viviano.