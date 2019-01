Calciomercato Milan, Piatek è ufficialmente un giocatore rossonero

Ora è ufficiale: Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan. Arriva a titolo definitivo dal Genoa, ha scelto la maglia numero 19.

Ora è ufficiale: Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante polacco ha firmato il proprio contratto fino al 2023 con i rossoneri.

Il classe 1995 ha sostenuto nella mattinata di mercoledì le visite mediche con i rossoneri e poi si è trasferito a Casa Milan, dove in serata ha firmato il contratto che lo legherà al club meneghino per i prossimi 4 anni e mezzo.

Questo il comunicato emesso sul sito della società di Via Aldo Rossi, all'interno del quale si specifica che il giocatore si trasferisce a titolo definitivo.

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023".

Il Genoa dovrebbe aver incassato 35 milioni di euro dalla cessione del polacco. Piatek in rossonero percepirà 1,8 milioni di euro più bonus a stagione, quasi il quadruplo di quanto guadagnava in Liguria.

Nei suoi primi 6 mesi in Italia, l'ex Cracovia ha segnato 19 goal in 21 partite, di cui 13 in Serie A e altri 6 in Coppa Italia.

Ora potrà incrementare il suo bottino con il Milan, ma non con la maglia numero 9 sulle spalle. Secondo quanto riportato dall'Ansa ha deciso di indossare il numero 19, lasciato libero da Bonucci.

Una scelta forse dettata dal fatto che, dall'addio di Filippo Inzaghi nel 2012, tutti i numeri 9 del Milan hanno segnato soltanto 39 reti. Starà a Piatek invertire il trend e trascinare a suon di goal i rossoneri fino alla qualificazione in Champions League.