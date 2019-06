Calciomercato Milan, anche l'Inter su Sensi: derby di mercato in vista

Stefano Sensi, obiettivo di mercato del Milan, è entrato anche nel mirino dell'Inter: sarà derby per il mediano. I rossoneri seguono anche Kabak.

Stefano Sensi è uno degli obiettivi del per l'estate. Il classe 1995 scuola Cesena, attualmente in forza al , è seguito da tempo dai rossoneri, ma ora c'è una grande rivale. Sotto più punti di vista.

Secondo quanto racconta 'Sky Sport', anche l' starebbe monitorando la situazione del centrocampista neroverde. Si preannuncia dunque un derby milanese di mercato per arrivare al giocatore.

I nerazzurri potrebbero inserirsi in caso di cessione di Borja Valero, provando a far inserire giocatori come Gravillon per far abbassare le richieste del Sassuolo, facendo leva sui buoni rapporti tra l'a.d. nerazzurro Marotta e il d.s. del Sassuolo Carnevali.

La cifra che il Sassuolo può essere comunque molto elevata: nei giorni scorsi si è parlato di un possibile coinvolgimento di Cutrone nelle operazioni con il Milan, ma è arrivato il 'no'. La proposta del Milan è stata un prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, che non sarà accettata.

Il nome di Stefano Sensi era stato accostato anche alla . Ora però sembra essere una questione tutta milanese.

Il Milan intanto per la difesa monitora con attenzione la situazione di Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello , retrocesso in seconda divisione tedesca e con una clausola da 15 milioni. Oggi a Casa Milan si sarebbe tenuto un incontro con gli agenti per valutare la proposta.

L'ostacolo, secondo le voci dalla , sarebbe il , che sembra già fortissimo sul giocatore da quando è arrivato in .