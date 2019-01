Calciomercato Milan, Herrera a zero: sarà duello con la Roma

Il Milan è piombato nella corsa a Hector Herrera che in estate si libererà a parametro zero dal Porto. Sarà sfida alla Roma, Inter più defilata.

L'obbligo di sottostare alle norme del FPF in cui è finito recentemente, indurranno il Milan ad avere una corsia privilegiata per quei giocatori destinati a liberarsi a parametro zero nei prossimi mesi, in modo da evitare spese per l'acquisizione del cartellino.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nella lista di Leonardo è finito anche Hector Herrera, centrocampista del Porto che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno: questo particolare status lo rende un obiettivo tangibile agli occhi della dirigenza rossonera, al contrario di Piatek che invece sarà ceduto a peso d'oro dal Genoa.

Fosse per il Milan, Herrera sbarcherebbe a Milano già a gennaio, ipotesi che al Porto non prendono minimamente in considerazione: neppure lo stesso giocatore, intenzionato a monetizzare il più possibile con un ingaggio molto più alto rispetto ai 2.1 milioni percepiti in Portogallo.

Molto probabilmente, i rossoneri dovranno vedersela con la Roma, da tempo sulle tracce del messicano: la novità è che dalla corsa sembra essersi tirata fuori l'Inter per motivi tecnico-tattici, il che renderà di certo la vita più semplici alle pretendenti.

Per gennaio, il Milan punta a Stefano Sensi, punto fermo del Sassuolo. Il direttore generale neroverde, Giovanni Carnevali, ha avuto un incontro con l'agente del giocatore, Giuseppe Riso: attese novità a riguardo per il profilo che farebbe comodissimo al centrocampo di Gattuso, falcidiato dagli infortuni.

Si attenuano invece le sirene rossonere per Ferreira Carrasco: il belga piace in Premier League e, dopo il Manchester United, si è fatto avanti l'Arsenal.