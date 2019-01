Calciomercato Milan, Halilovic verso il Besiktas: positivo l'incontro tra il club e il giocatore

Alen Halilovic potrebbe già lasciare il Milan: incontro questo pomeriggio a Milano tra i dirigenti del Besiktas, il giocatore e i suoi agenti.

Potrebbe già essere giunta ai titoli di coda l'avventura al Milan di Alen Halilovic. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', questo pomeriggio a Milano alcuni dirigenti del Besiktas hanno incontrato il giocatore croato e i suoi agenti per sondare le reali possibilità di un suo trasferimento in Turchia.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Un meeting di mercato dagli esiti positivi, con Halilovic che al momento appare molto vicino a vestire la maglia del Besiktas. La compagine di Istanbul si trova al settimo posto in campionato e l'arrivo di un giocatore di qualità come l'ex Barcellona potrebbe aiutare il club nella risalita in classifica.

Acquistato dal Milan a parametro zero la scorsa estate, il trequartista croato ha collezionato solamente tre presenze con i rossoneri in questa stagione. Un totale di 60 minuti giocati, tutti in Europa League, senza mail lasciare alcun segno.

L'amore tra il giovane classe 1996 e il club meneghino non è mai sbocciato, con Halilovic che in rossonero è stato portato dalla vecchia dirigenza composta da Fassone e Mirabelli.