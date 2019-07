Calciomercato Milan, Cutrone al Wolverhampton: offerta di 18 milioni più bonus

Il Wolverhampton resta molto interessato a Cutrone per il quale offrirebbe 18 milioni più bonus al Milan, ma c'è da convincere il giocatore.

In attesa di capire se il trasferimento di Andrè Silva al è definitivamente saltato, il cerca di piazzare Patrick Cutrone.

L'attaccante dell'Under 21 infatti non rientra nei piani di Giampaolo mentre piace molto al Wolverhampton, che secondo 'Sky Sport' nelle ultime ore avrebbe presentato la propria offerta.

Il club inglese, con la regia di Jorge Mendes, metterebbe sul piatto del Milan 18 milioni più bonus per strappare Cutrone ai rossoneri.

L'attaccante però, almeno per il momento, non è troppo convinto di trasferirsi in Premier League ecco perché, prima di affondare il colpo, il Wolverhampton dovrà ottenere il suo ok.

I soldi derivanti dall'eventuale cessione di Cutrone, peraltro, tornerebbero utilissimi al Milan che continua a insistere per Angel Correa offrendo all' 40 milioni più bonus.