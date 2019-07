Calciomercato Milan, Bennacer 'annunciato' dall'Empoli: "I tifosi lo adoreranno"

Il ds dell'Empoli, Pietro Accardi, 'annuncia' Ismaël Bennacer al Milan: "E' un guerriero, i tifosi rossoneri lo adoreranno".

Ha disputato una grande Coppa d'Africa, è stato eletto MVP della competizione dopo il trionfo con la sua : Ismaël Bennacer non poteva immaginare un epilogo migliore per la stagione, nonostante l'amara retrocessione in Serie B maturata con l' a fine maggio.

La carriera del centrocampista ex proseguirà in : al , che ha da tempo l'accordo con il club toscano. Un altro colpo 'empolese' dopo quello relativo a Rade Krunic, che Bennacer ritroverà a Milano.

Che la trattativa sia ormai chiusa lo ha ammesso il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi, lasciandosi andare a una dichiarazione riportata da 'La Gazzetta dello Sport' che sa tanto di annuncio.

"Ismaël è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno".

Più di una conferma sulla bontà del trasferimento al Milan, dove Marco Giampaolo lo attende a braccia aperte: nei prossimi giorni, visite mediche e firma sul contratto che legherà Bennacer al 'Diavolo'. Prima, però, un po' di vacanze per staccare la spina e godersi nel migliore dei modi una vittoria tanto bella quanto inattesa.