Calciomercato Marsiglia, Benedetto arriva dal Boca Juniors: è ufficiale

È ufficiale il passaggio di Dario Benedetto dal Boca Juniors al Marsiglia: l'argentino ha firmato un contratto per i prossimi 4 anni, indosserà la 9.

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata: Dario Benedetto è un nuovo giocatore dell'Olympique . Il club francese ha dato l'annuncio attraverso i propri canali social, ponendo così fine alla storia d'amore che dal 2016 univa il 'Pipa' e il Boca Juniors.

Un affare le cui cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 16 milioni di euro, con l'attaccante argentino che ha invece firmato un contratto che lo legherà all'OM per i prossimi quattro anni, con opzione per il quinto.

Secondo colpo estivo del Marsiglia - dopo l'arrivo in prestito di Alvaro Gonzalez dal - , l'acquisto di Benedetto va di fatto a riempire la casella rimasta vuota nell'attacco dei francesi dopo l'addio di Mario Balotelli, di casa al Velodrome soltanto per sei mesi.

Per Benedetto, il 'Pipa' come è soprannominato in , si tratta della prima esperienza in Europa. Di , Defensa, Gimnasia e Boca Juniors le maglie vestite in patria, con nel mezzo anche un'esperienza in con Tijuana e Club America.

Grande tifoso del Boca Juniors, con gli 'azul y oro' Benedetto ha conquistato due Superliga nel 2017 e nel 2018. Con gli Xeneizes è arrivato poi anche a un passo dalla conquista della Copa Libertadores, persa lo scorso anno in finale al Bernabeu di Madrid contro gli eterni rivali del River Plate (nonostante abbia segnato sia nella gara d'andata che di ritorno).

Due CONCACAF con il Club America e una Supercoppa di Argentina sempre con il Boca Juniors gli altri titoli vinti in carriera. Successi che spera ora di poter continuare a ottenere anche con il Marsiglia, dove indosserà la maglia numero 9.