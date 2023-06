Thuram, il Milan spera: una telefonata di Pioli può essere decisiva

Con un'offerta superiore del PSG in mano, Marcus Thuram non ha ancora deciso: a Parigi non avrebbe garanzie tecniche, a Milano sì.

Dici parametro zero, dici concorrenza. Normale che sia così, specialmente quando il parametro zero in questione è di primo livello. E Marcus Thuram, che da tempo ha annunciato l'intenzione di lasciare il Borussia Mönchengladbach alla scadenza naturale del proprio contratto, lo è, eccome.

Lo è a tal punto che per lui le sirene di mercato stanno cantando da diverso tempo. E se il PSG ha messo sul piatto un'offerta d'ingaggio particolarmente alta, quasi 7 milioni di euro più bonus l'anno, il Milan, come rivela Calciomercato.com, è ancora in piena corsa per assicurarsi la stella nel giro della nazionale francese (è stato convocato da Deschamps anche per le partite di qualificazione agli Europei di questi giorni).

La proposta del Milan è inferiore, perché competere con i denari degli sceicchi di Parigi non si può. Però Thuram, lo stesso, non ha ancora preso una decisione. Anzi, si è preso qualche altro giorno per riflettere sul proprio futuro, al momento suddiviso in maniera equilibrata tra un ritorno in Francia e un arrivo in Serie A.

Il motivo? Risiede principalmente in una recente telefonata effettuata da Stefano Pioli. Il destinatario: proprio Thuram junior, il figlio del grande Lilian. Il succo del discorso: Marcus, tu con me giocherai e sarai al centro del mio progetto tecnico.

Ecco che cosa sta facendo traballare Thuram: la certezza di poter ricoprire un ruolo da protagonista, una certezza che nel PSG delle stelle (Messi se n'è andato, ma rimangono pur sempre Neymar e Mbappé e qualcun altro è destinato ad arrivare) naturalmente non avrebbe. Con inevitabili conseguenze sulle gerarchie di Deschamps e dei Bleus.

Il Milan, come rivela ancora Calciomercato.com, ci crede. Sa di aver fatto il possibile per convincere Thuram, dandogli garanzie tecniche superiori a quelle del PSG, e ora aspetta. Perché la palla è definitivamente passata al calciatore, che ora dovrà prendere una scelta definitiva.