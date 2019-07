Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino dello United: costa 100 milioni

Il Manchester United avrebbe preparato un’offerta da 80 milioni per Milinkovic-Savic. Lotito non si schioda dalla richiesta di 100 milioni.

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere il protagonista di una delle operazioni più clamorose della sessione estiva di calciomercato.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Considerato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, il gioiello della , come spessissimo già capitato in passato, ha attirato su di se l’attenzione di diversi top club ed il in particolare sarebbe pronto a fare decisi passi avanti pur di riuscire a strapparlo alla concorrenza.

L'articolo prosegue qui sotto

Come emerso nei giorni scorsi, i Red Devils potrebbero perdere nelle prossime settimane Paul Pogba e Nemanja Matic e per tale motivo sono alla ricerca di un centrocampista che possa continuare a garantire quantità e qualità al reparto.

Secondo quanto riportato da Sky, lo United non ha ancora presentato un’offerta ufficiale alla Lazio, ma sarebbe pronto a mettere sul piatto qualcosa come 80 milioni.

Una cifra chiaramente importantissima, ma che potrebbe non bastare. Lotito infatti valuta il cartellino del campione serbo almeno 100 milioni di euro ed i Red Devils saranno quindi chiamati a compiere un ulteriore sforzo per riuscire ad aggiudicarsi il giocatore.