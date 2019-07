Calciomercato Lazio, accordo con la SPAL per Lazzari

Lazio e SPAL hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Roma del giocatore Manuel Lazzari,

Si muove il calciomercato della in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza biancoceleste ha appena raggiunto l'accordo con la per il trasferimento in biancoceleste di Manuel Lazzari.

L'affare vedrà il club di Lotito versare nelle casse dei ferraresi circa 10 milioni di euro (più il cartellino di Murgia). Lazzari dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo modo per il classe 1993 si apre un nuovo capitolo della carriera (a Ferrara dal luglio del 2013), dopo aver collezionato coi ferraresi in un totale di 69 presenze e 2 goal.

Nella stagione appena conclusa per Lazzari un totale di 33 presenze e ben 8 assist. Il diretto spera che questa nuova vetrina gli possa consentire di rientrare nel giro della nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Per lui l'unica presenza risale al settembre del 2018 quando gli azzurri persero contro il .