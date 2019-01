Calciomercato Juventus, sprint su Ramsey: tentativo per averlo a gennaio

Dopo aver definito l'accordo per giugno, la Juventus cerca di strappare Aaron Ramsey all'Arsenal già in questa finestra di mercato invernale.

La Supercoppa Italiana è già nella bacheca bianconera, ma la stagione della Juventus è ancora molto lunga e per questo la dirigenza resta sempre vigile sul mercato. Dopo aver definito l'accordo con Aaron Ramsey per giugno, Madama tenta di strappare il talento gallese all'Arsenal già in questa finestra di mercato invernale.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus cercherà fino all'ultimo di portare Ramsey a Torino entro gennaio. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e ha già messo la sua firma sul contratto bianconero, che però vorrebbe il rinforzo da subito versando una congrua cifra nelle casse dei Gunners.

Il centrocampo è il reparto della Vecchia Signora più colpito dagli infortuni e la dirigenza non vuole rischiare di arrivare in condizioni precarie agli appuntamenti più importanti della stagione in ottica Champions League.

Un considerevole aiuto in questo senso potrebbe arrivare dalla Spagna: se infatti l'Arsenal riuscirà a strappare Denis Suarez (valutato 20 milioni) al Barcellona in questo mercato invernale, Ramsey potrebbe essere 'liberato' in direzione Torino.