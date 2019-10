Calciomercato Juventus, Son nel mirino: i bianconeri pensano al colpo

La Juventus guarda in casa Tottenham: tra i suoi obiettivi Eriksen e Alderweireld, ma anche Heung-min Son.

La stagione è ancora nella sua fase iniziale, ma è già arrivato il momento di pensare alla prossima. E’ questo il periodo nel quale si iniziano a pianificare le mosse future e si stringono i rapporti con quei giocatori già nel mirino per i mesi successivi.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Lo sa bene la che ha proprio nella capacità di muoversi in largo anticipo uno dei suoi punti di forza. Come riportato da Tuttosport, emissari bianconero domenica pomeriggio hanno assistito ad Anfield a -, una partita che ha ovviamente messo in vetrina vari elementi di straordinario valore.

Tra essi c’era anche Christian Eriksen, un giocatore che in casa bianconera piace già da tempo. L’occasione in questo caso non è servita per osservare il centrocampista danese, delle cui qualità si sa già tutto, ma proprio per tenere caldi quei contatti in vista di una trattativa futura. Il numero 23 degli Spurs è legato al suo club da un contratto che scadrà a giugno 2020, questo vuol dire che da febbraio potrà firmare accordi con una nuova società per poi trasferirsi qualche mese dopo a parametro zero.

La Juventus aveva già pensato a lui la scorsa estate, varie ragioni, tra le quali quella economica, hanno però portato la società a rimandare ogni discorso. Dire da adesso che Eriksen nella prossima annata approderà a è cosa ovviamente prematura, tanto dipenderà dalle operazioni in uscita, dall’eventuale possibilità di arrivare a Pogba, ma anche da come si muoverà la nutrita concorrenza ( su tutti), ma intanto i bianconeri hanno messo il danese nel loro mirino. Ma non è tutto.

Domenica sul prato di Anfield sono scesi anche altri giocatori di livello altissimo e tra essi c’è uno che attrae particolarmente la Vecchia Signora: Heung-min Son. L’attaccante coreano piace perché è estremamente forte, ma anche perché è estremamente popolare in Asia, il che vuol dire che il suo eventuale arrivo garantirebbe enormi vantaggi in un mercato in costante espansione.

La Juventus vede nell’Asia un’area strategica, tanto che ha aperto un ufficio ad Hong Kong, e sarebbe quindi pronta a muoversi per un attaccante veloce, duttile e vicino a consacrarsi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Arrivare a Son (ma anche a Salah, altro elemento seguito domenica da vicino), sarà cosa non semplice, visto che il gioiello coreano è legato al Tottenham da un contratto con scadenza 2023, ma la ha già ampiamente dimostrato negli ultimi anni di poter andare su ogni obiettivo.

Tra gli elementi sul taccuino dei bianconeri anche Toby Alderweireld, altra colonna degli Spurs che, come Eriksen, andrà in scadenza a giugno 2020.