Calciomercato Juventus, Ramsey c'è: firma dopo la Supercoppa, ma arriva a giugno

Accordo totale tra Ramsey e la Juventus: il gallese firmerà il contratto dopo la Supercoppa, ma arriverà soltanto in estate in bianconero.

Affare fatto, ed è un affare in tutti i sensi. La Juventus ha trovato l'accordo per l'ingaggio di Aaron Ramsey alla scadenza del contratto con l'Arsenal.

Secondo 'Sky Sport', l'intesa tra le parti è totale e gli agenti di Ramsey sbarcheranno in Italia dopo la Supercoppa per firmare il contratto con la Juventus.

Il gallese concluderà però la stagione con l'Arsenal, non è infatti previsto un suo arrivo anticipato a gennaio. I tifosi della Juve dovranno aspettare l'estate per vedere Ramsey in maglia bianconera.

Di sicuro si tratta dell'ennesimo grande colpo firmato Paratici, che anche senza Marotta dimostra di essere uno dei migliori dirigenti a livello europeo. Ramsey ha voluto fortemente la Juventus, preferendola a PSG e Bayern.