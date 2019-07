Calciomercato Juventus, Pogba sogno: sfida col Real Madrid

Pogba dopo Rabiot: centrocampo francese per la Juventus che dovrà guardarsi le spalle dal Real Madrid. Matuidi tra le possibili contropartite.

Adrien Rabiot è realtà da qualche giorno per la che ha saputo lanciare l'affondo decisivo al momento opportuno quando, almeno all'apparenza, erano altri i club in pole per l'ormai ex centrocampista del .

Nelle idee di Fabio Paratici vi è una mediana di stampo transalpino e il primo nome che balza subito alla mente è, ovviamente, quello di Paul Pogba. In caso di addio al il grande ex preferirebbe proprio la 'Vecchia Signora' alle altre pretendenti, legato com'è ai colori bianconeri che gli sono entrati nel cuore.

I 'Red Devils' però sono chiari a riguardo: 150 milioni di euro per far sì che avvenga la cessione, cifra esorbitante ma non impossibile da pagare. Chiedere al , che di milioni ne ha già sborsati 303 per rinforzarsi, poco più del doppio della richiesta inglese.

Zinedine Zidane è un estimatore di vecchia data del suo connazionale e farebbe carte false pur di averlo a disposizione la prossima stagione: come informa 'La Gazzetta dello Sport', a Madrid stanno cercando di convincere Gareth Bale a fare ritorno in per diminuire l'ingente spesa. Opzione che, per ora, non rientra nei piani del gallese.

Anche la Juventus ha alcuni giocatori che potrebbero essere graditi da Solskjaer: a partire da quel Paulo Dybala già sondato tempo fa o Alex Sandro, altro desiderio rimasto tale del club inglese. Fino ad arrivare a Blaise Matuidi, assistito da Mino Raiola come Pogba.

Vicina alla definizione finale la trattativa con l' per Matthijs De Ligt: l'Ajax vuole 75 milioni per il suo capitano, Paratici potrebbe a breve prendere un aereo per Amsterdam e limare gli ultimi dettagli che porteranno a il difensore olandese.