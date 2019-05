Calciomercato Juventus, Pochettino: "Motivato a restare al Tottenham"

Dietrofront. Se fino a qualche settimana fa il futuro al di Mauricio Pochettino era in fortissimo dubbio, ora sembrano esserci molti meno ostacoli: la finale di si avvicina e tutti, in casa 'Spurs', hanno il mirino puntato sulla partita della stagione e della vita.

Intervistato da 'TalkSPORT', il tecnico argentino ha dichiarato amore alla sua squadra, in netta controtendenza rispetto alle dichiarazioni che hanno fatto tremare i tifosi londinesi prima della semifinale di ritorno vinta ad Amsterdam con l' .

"Oggi il Tottenham è, per me, il miglior club al mondo quando parliamo di strutture. Abbiamo questo campo d'allenamento e il nuovo stadio che è il migliore, non esiste un'altra società con tutti questi vantaggi. E poi Londra, la città più bella, l' e la Premier League, il campionato più duro ed eccitante".