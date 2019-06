Calciomercato Juventus, Pavlovic in arrivo dal Partizan: costerà 7 milioni

Decisa a svecchiare il proprio reparto difensivo, la Juventus ha trovato l'accordo con il Partizan per il classe 2001 Pavlovic: costerà 7 milioni.

Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della : Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A rivelarlo è 'Tuttosport', secondo cui Fabio Paratici avrebbe già trovato un accordo con il Partizan per l'acquisto di Pavlovic. Al club serbo andranno 5 milioni più ulteriori 2 in incentivi mentre al giocatore verrà fatto firmare un quinquennale da circa un milione di euro netti all'anno, cifra che si alzerà poi gradualmente fino al 2024.

Una grande dimostrazione di fiducia per il giovane difensore, il quale ha fatto il suo debutto in prima squadra lo scorso 23 febbraio nella gara vinta per 3-0 sul Proleter. Da allora Pavlovic ha saltato solamente quattro partite di campionato, di cui una per squalifica, finendo presto per diventare uno dei pilastri della rosa del Partizan.

Legato al club di Belgrado da un contratto in scadenza nel 2021, Pavlovic attualmente guadagna 100.000 euro l'anno e per questo una firma con la Juventus gli permetterebbe di fare un importante upgrade sia in chiave economica che sportiva.

Operazione gestita grazie all'aiuto dal potente agente Abdilgafar Fali Ramadani, l'arrivo di Pavlovic permetterebbe alla Juventus di svecchiare un reparto difensivo che, vista l'età di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di forze fresche, come sottolineato anche dal futuro acquisto di Cristian Romero dal .