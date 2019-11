Calciomercato Juventus, Parrott opzione per il futuro

C'è anche la Juventus nella corsa a Troy Parrott, 17enne attaccante del Tottenham: per i bianconeri una spietata concorrenza internazionale.

La guarda non solo al presente ma anche al futuro e, proprio in quest'ottica, è da inquadrare l'interesse per uno dei ragazzi più promettenti dell'intero panorama calcistico britannico.

Secondo il 'Daily Express' ci sono anche i bianconeri nella corsa a Troy Parrott, attaccante di soli 17 anni in forza al con cui è stato impiegato una sola volta in stagione, nel match di contro il Colchester. Inoltre la scorsa settimana ha esordito con la nazionale irlandese nell'amichevole disputata con la Nuova Zelanda.

La Juventus dovrà guardarsi le spalle da una folta concorrenza: Parrott è finito nel mirino di , e , tutte pronte ad un ingente sforzo economico per strapparlo agli 'Spurs'.

In Parrott è paragonato ad Harry Kane per le prestazioni scintillanti offerte in Youth League (5 goal in 3 partite) e all'inizio del 2019 ha firmato il primo contratto professionistico.

La sua crescita ora continuerà sotto l'ala protettiva di José Mourinho che ha da poco preso il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina del Tottenham: il portoghese è da sempre attratto dai giovani di belle speranze e Parrott non è certamente da meno.