Calciomercato Juventus, Paratici su Icardi: “Ci siamo informati”

La spinosa situazione di Mauro Icardi ha spaccato in due l'ambiente Inter: dal braccio di ferro sulla questione rinnovo alla rottura con la società, che ha deciso di spostare la fascia di capitano su Handanovic. Nel frattempo la Juventus esce allo scoperto e rivela il suo interesse nei confronti dell'attaccante argentino.

La conferma arriva direttamente da Fabio Paratici ai microfoni di 'Radio 1'.

" Contatti estivi con Icardi ? Ci tengo a chiarire che non era un'azione di disturbo. Non ci sono stati contatti ultimamente. Era un'azione informativa sulla possibilità che Icardi potesse cambiare squadra e la Juve fosse di gradimento".

Il dirigente della Juventus nega però di aver avuto contatti con Icardi di recente, l'appuntamento è rinviato a fine stagione.

"Nell'ultimo periodo non c'è stato alcun contatto. Siamo a febbraio, lui è un giocatore dell'Inter e noi abbiamo davanti gare importanti. E' un tema che tornerà, oppure no, di attualità a giugno".

La Juventus conferma dunque di essere sulle tracce di Mauro Icardi, che a questo punto potrebbe diventare un tormentone estivo in sede di mercato: salvo altri colpi di scena l'attaccante argentino è sempre più vicino all'addio alla maglia nerazzurra.

Sul fronte uscite Paratici spiega la posizione del club su Paulo Dybala, tornato al goal nell'ultimo turno di campionato.

"Ha giocato quasi sempre. Lui è un giocatore della Juventus e ha già dimostrato tanto. Deve migliorare per diventare una bandiera della Juventus. Ringiovanire la difesa? Chiellini e Bonucci sono al top. Rugani è forte, giovane e sta facendo esperienza. Poi è chiaro che in generale noi guardiamo ai giovani soprattutto se ci sono opportunità".

La Juventus è sempre stata molto attenta al mercato dei giovani italiani, in questo momento sono molti i talenti in rampa di lancio.

"Chiesa, Zaniolo, Barella e Tonali? Sono tutti giovani bravi. Non piacciono solo alla Juventus. Adesso non c’è un giocatore in particolare che può essere accostato a noi. Sicuramente sono giovani che noi stiamo guardando. Quella lista trovata era vera? Non è che fosse vera. Sicuramente aveva nomi di giocatori bravi e poteva essere fatta da me ma anche da altri. Douglas Costa? Prematuro parlare di cessioni, lui è un giocatore straordinario".