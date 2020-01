Calciomercato Juventus, Orsolini resta nei radar: patto col Bologna per il riacquisto

La scorsa estate il Bologna ha riscattato Orsolini dalla Juventus, ma Madama ha la precedenza in caso di riacquisto: 22,5M a giugno, 30 nel 2021.

Tutti pazzi per Riccardo Orsolini. Il si gode le gesta del suo talento, giunto a 6 centri stagionali in 20 presenze. Insomma, classica e pura crescita esponenziale. Impreziosita dagli insegnamenti di Sinisa Mihajlovic, che gradualmente ha saputo fare del 22enne esterno offensivo marchigiano un vero e proprio punto di forza.

Musica per le orecchie del club felsineo, abile nel riscattare "Orso" dalla nell'ultima sessione per 15 milioni. Tuttavia, si sa, la Signora ama governare i talenti nostrani che vanno per la maggiore. E, seppur senza nulla di scritto, gli uomini della Continassa su questo fronte si sono assicurati un canale preferenziale. Tradotto in soldoni: 22,5 milioni per giugno, 30 per l'estate successiva.

In definitiva, nulla di scontato. Ma qualora Madama volesse accelerare su Orsolini, e non è da escludere, la pole position è già assicurata. Attenzione, però, alle mosse estere. Diversi scout che vanno per la maggiore hanno iniziato a intensificare il fronte. Notizia, questa, che può rendere solamente il felice Bologna, pronto a viaggiare all'insegna della continuità forte di un'invidiabile stabilità economica e progettuale. Juventus permettendo, s'intende.