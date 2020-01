Calciomercato Juventus, Kulusevski firma: idea Pjaca per averlo fin da subito

Kulusevski firmerà a breve il contratto che lo legherà alla Juventus. I bianconeri proveranno a convincere il Parma a rinunciare subito al giocatore.

Se il 2019 è stato l’anno della sua consacrazione, il 2020 di Dejan Kulusevski si apre con un importantissimo passo in avanti per la sua carriera. Il talento svedese infatti, nella serata di mercoledì è arrivato a e oggi si sta sottoponendo alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto che farà di lui un giocatore della .

Dopo questi atti formali, Kulusevski farà ritorno a per riunirsi con i compagni con i quali dovrebbe chiudere la stagione in prestito, il condizionale però potrebbe essere d’obbligo.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Fabio Paratici, dopo aver battuto una nutrita concorrenza ( su tutte) e trovato con l’ l’accordo per l’acquisto del cartellino a fronte di un esborso da 35 milioni di euro più altri 9 di bonus, proverà ora ad accontentare Maurizio Sarri anticipando già a gennaio il trasferimento del giocatore svedese all’ombra della Mole.

Nella giornata di oggi si concluderà quindi di fatto una fase uno (ad attendere Kulusevski ci sarà un contratto da 2,5 milioni con bonus a salire con scadenza 2024), poi si partirà con la seconda che consisterà nel provare a convincere il Parma.

La Juventus potrebbe mettere sul tavolo alcuni argomenti interessanti, compreso l’approdo alla corte di D’Aversa di Marko Pjaca. Il talento croato, che è reduce da una stagione estremamente deludente alla e si è da poco messo alle spalle un infortunio che l’ha costretto ad un lungo stop, piace anche al (Juric deve fare i conti con l’infortunio al ginocchio che ha fermato Salcedo), ma potrebbe essere l’elemento giusto da inserire nello scacchiere tattico dei ducali.

Trovare un’intesa non sarà comunque facile, visto che per duttilità e continuità di rendimento l’eventuale addio anticipato di Kulusevski rappresenterebbe una perdita importante per il Parma, ma comunque un tentativo verrà fatto. Il club ducale intanto si sta muovendo sul mercato alla ricerca di rinforzi e tra i profili maggiormente seguiti c’è Kurtic, giocatore per il quale è stata già fatta un’offerta alla .