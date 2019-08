Calciomercato, Juventus su Juan Miranda: il Barcellona vuole 15 milioni

La Juventus punta Juan Miranda, terzino sinistro del Barcellona: i catalani vogliono inserire anche un diritto di riacquisto, no dei bianconeri.

Non solo Lukaku, Dybala e, in generale, le operazioni maggiori e più eclatanti. La si sta muovendo in sordina anche per Juan Miranda: il prossimo acquisto dei bianconeri può essere proprio lui, il terzino sinistro del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La trattativa tra i due club per Miranda, come confermato dal 'Mundo Deportivo', sta andando avanti da qualche settimana. E la richiesta del Barcellona è stata fatta: i catalani vogliono 15 milioni di euro più bonus per lasciar partire il mancino, proveniente dalla cantera e già in campo in alla faccia dei suoi 19 anni.

Non solo: oltre al cash, il Barcellona pretende di inserire nella cessione di Miranda anche un diritto di riacquisto, potendo dunque mantenere il controllo sul giocatore una volta ceduto. Una condizione che, al momento, non trova però il favore della Juventus.

Il Barcellona, in ogni caso, ha già deciso di non voler contare su Miranda nel breve periodo. Nel ruolo di terzino sinistro ha già l'intoccabile Jordi Alba e negli ultimi tempi, non a caso, si è parlato di un possibile arrivo in Catalogna di Junior Firpo, esterno del Betis.

Lo stesso club di , nelle cui giovanili Miranda ha peraltro iniziato la propria carriera di calciatore, è uno di quelli che hanno già fatto pervenire un'offerta al Barcellona per Miranda: gli altri sono Mallorca e Granada. Nel mezzo c'è la Juventus.