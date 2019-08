Calciomercato Juventus, Danilo ha concluso le visite mediche

Ieri sera l'arrivo a , questa mattina quello al J Medical. La si prepara ad accogliere Danilo, il suo nuovo terzino destro, che in giornata firmerà il suo contratto con i bianconeri.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il brasiliano, arrivato insieme a 28 milioni dal Manchester City in cambio di Joao Cancelo, è arrivato a Torino ieri sera e ha trascorso la notte in città.

Il programma di oggi è già definito: svolte le visite mediche al centro bianconero, dove è arrivato poco prima delle 9, poi è previsto lo spostamento in sede per la firma sul suo nuovo contratto.

#Juventus: terminate le visite mediche di #Danilo // Danilo has finished his medical with Juventus 🇧🇷⚪️⚫️ @Goalitalia pic.twitter.com/6BXzuYwcYK