Calciomercato Juventus, Cancelo-Manchester City caldo: si continua a trattare

Proseguono i contatti tra la Juventus e il Manchester City per Joao Cancelo: i bianconeri dalla sua cessione vogliono ricavare almeno 50 milioni.

Ogni giorno che passa avvicina sempre di più Joao Cancelo all'uscita. La , ormai, è entrata nell'ordine delle idee di vendere il 25enne laterale portoghese. Vuoi per caratteristiche tecniche, vuoi per opportunità economiche.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A destra, infatti, la Vecchia Signora ha deciso di puntare su terzino più disciplinato dal punto di vista tattico. Insomma, un profilo che abbia dalla sua il gradimento di Maurizio Sarri . E qui, per il momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Dopo una sola stagione trascorsa nel capoluogo piemontese, l'ex nerazzurro si appresta a cambiare casacca. Altro giro, altro campionato: Premier League. Tutti gli indizi portano al e, a tal proposito, anche nelle ultime ore i contatti non sono mancati e non mancheranno.

La Juventus ragiona attorno ai 60 milioni di euro, ma è pronta ad abbassare leggermente la richiesta. Il club allenato da Pep Guardiola temporeggia, ma a stretto giro di posta andrà incontro alle esigenze bianconere. In definitiva, l'intesa verrà trovata a metà strada.

A tal proposito, ultimi viaggi londinesi di Fabio Paratici sono serviti per impostare la traccia, valutando anche gli umori del cugini del , che apprezzano le qualità di Cancelo ma non a tal punto da imbastire una vera e propria trattativa. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che il Manchester City stia viaggiando spedito verso la fumata bianca. Forte, e non è un dettaglio, della volontà del lusitano.

La Juventus, intanto, si sta muovendo sul sostituto. Non è un mistero che una chiacchierata con gli agenti di Kieran Trippier del ci sia stata, ma presto la lista potrebbe includere altri candidati. Lavori in corso.