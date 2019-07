Calciomercato Juventus, Buffon in arrivo: via alle visite mediche

Gianluigi Buffon alla , ancora una volta. Il portiere campione del mondo nel 2006 è ormai a un passo dall'ufficialità di un ritorno inatteso per tempi e modalità, quando tutto lasciava credere a un ritiro a 41 anni.

Invece Gigi ha preso in contropiede chiunque, convincendo Andrea Agnelli a tesserarlo per la seconda volta dopo i diciassette anni passati all'ombra della Mole Antonelliana dal 2001 al 2018, prima della stagione in chiaroscuro al .

Buffon è arrivato in mattinata al J Medical per sostenere le visite mediche di rito che, una volta superate, lo porteranno a firmare un contratto annuale da 1,5 milioni netti più bonus.

#Juventus: #Buffon è arrivato al J|Medical // Buffon has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇮🇹⚪️⚫️ @Goalitalia pic.twitter.com/uWL4G65l73