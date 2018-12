Calciomercato Juventus: Alex Sandro chiede 7 milioni per il rinnovo

I bianconeri intendono blindare il 27enne terzino brasiliano che, però, per prolungare il contratto in scadenza nel 2020 vorrebbe 7 milioni.

Continua a non sbloccarsi il rinnovo di Alex Sandro con la Juventus. Il laterale brasiliano, dopo un'ultima stagione piuttosto opaca, è tornato a proporre un rendimento eccellente. Nell'annata corrente, finora, il numero 12 bianconero ha racimolato 18 presenze e 2 assist. Insomma, una notizia confortante – in vista dei mesi chiave – per Massimiliano Allegri.

Da qui, appunto, la ferma intenzione degli uomini della Continassa: blindare il brasiliano. Ma, a tal proposito, per ora la situazione resta in standby. Le richieste dell'ex Porto, attualmente legato ai campioni d'Italia fino al 2020, si aggirerebbero attorno ai 7 milioni netti con durata 2023. Mentre, dal canto suo, la Juventus sarebbe pronta a superare i 5. In parole povere, una distanza non incolmabile. Ecco perché, proprio per cercare di velocizzare il fronte, l'entourage del 27ennne laterale verdeoro punterebbe a ottenere una riposta entro dicembre.

Qualora il dialogo non dovesse sfociare in uno scenario roseo, in ballo sarebbero già pronti a entrare importanti club della Premier League. Tuttavia gli agenti di Alex Sandro auspicano nell'intesa con la Juventus e, proprio per questo motivo, danno l'assoluta priorità agli uomini della Continassa.

Passando al manto erboso, il giocatore verdeoro resta in dubbio per l'imminente match casalingo contro l'Inter. Assente a Firenze per un fastidio gli adduttori, la sensazione è che la Signora non voglia rischiare. Allegri, pensando alla fitta rete di impegni ravvicinati, valuterà con calma. Nessuna fretta, in quanto Mattia De Sciglio nel capoluogo toscano ha dimostrato di essere una pedina affidabile.