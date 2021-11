Quando inizia e finisce il calciomercato invernale 2022: le date in Serie A

Passato da mesi il calciomercato estivo, è ora di quello invernale. Come di consueto, anche a inizio 2022 le squadre di Serie A, così come quelle di Serie B e dei campionati esteri, potranno migliorare le proprie squadre con acquisti, cedendo alcuni uomini ai migliori offerenti o gli esuberi che non hanno brillato nella prima parte di annata 2021/2022.

INIZIO CALCIOMERCATO INVERNALE 2022

Il 3 gennaio 2022 potranno cominciare ad essere depositati i contratti per il nuovo anno per quanto riguarda acquisti e cessioni di Serie A. Diverse ufficialità arrivano come di consueto qualche giorno prima, con effettività però dal primo lunedì dell'anno.

FINE CALCIOMERCATO INVERNALE 2022

Le squadre di Serie A potranno acquistare giocatori fino al 31 gennaio 2022. Da qui in avanti possibili solamente gli arrivi dei calciatori svincolati o le cessioni nei campionati in cui la finestra invernale si chiude a febbraio o nei mesi successivi.

LE DATE DI INIZIO E FINE CALCIOMERCATO NEI MAGGIORI CAMPIONATI