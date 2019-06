Calciomercato Inter, Sensi vicinissimo: al Sassuolo 30 milioni potenziali

L'Inter ha bruciato il Milan e si appresta a chiudere col Sassuolo per Sensi: prestito con diritto di riscatto, nell'affare anche il giovane Vergani.

Stefano Sensi, finalmente, sta per coronare il proprio sogno di andare a giocare in una grande. E la grande in questione sarà l' , a meno di sorprese sempre possibili nel calciomercato. bruciato e chiusura dell'operazione con il più vicina che mai.

I nerazzurri sono riusciti a mettere le mani sul talento nel giro della Nazionale grazie all'accelerata prodotta nelle ultime ore. Alla fine, secondo 'Sky Sport', la trattativa dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto: l'Inter verserà immediatamente 5 milioni nelle casse del Sassuolo e, se vorrà, tra un anno dovrà sborsarne altri 22/25 per acquistare il centrocampista a titolo definitivo.

Un'operazione che ricorda quella condotta un anno fa, sempre con il Sassuolo, per Matteo Politano, divenuto peraltro interamente nerazzurro da qualche ora. Oggi come allora, quando nell'affare era entrato Odgaard, sarà inserita una contropartita: dovrebbe trattarsi non di Andrew Gravillon ma di Edoardo Vergani, giovane attaccante della Primavera di Madonna.

Dopo aver esordito nel grande calcio nel Cesena, ed essersi trasferito al Sassuolo nell'estate del 2016, Sensi è dunque pronto a intraprendere una nuova avventura di lusso. Un passo che apparentemente arriva al momento giusto, con le costanti convocazioni in Nazionale da parte di Mancini e la titolarità nel centrocampo neroverde.

E a proposito di centrocampo, l'Inter proverà ora a fare il bis: il prossimo obiettivo del club nerazzurro si chiama Nicolò Barella, attualmente impegnato con l' Under 21 all'Europeo di categoria. L'accordo con il non c'è ancora, ma la sensazione netta, anche in questo caso, è che sia solo questione di tempo.