Calciomercato Inter, Matic per Conte: ipotesi di scambio con Nainggolan al Man Utd

Possibile nuovo affare sull'asse Inter-Manchester United: nerazzurri pronti a offrire 11 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan per Matic.

Si scalda sempre di più l'asse di mercato tra e . Con l'affare Lukaku già in discussione da tempo, i nerazzurri avrebbero proposto ora ai Red Devils un nuovo scambio a centrocampo.

Secondo quanto riportato da 'ESPN', l'Inter ha infatti sondato il terreno per arrivare a Nemanja Matic, giocatore molto apprezzato da Antonio Conte e per il quale il club meneghino avrebbe già dato la propria disponibilità a offrire 11 milioni di euro più il cartellino di Radja Nainggolan.

La volontà dei nerazzurri sarebbe infatti quella di regalare al nuovo tecnico un giocatore che possa dare un nuovo volto al centrocampo, trovando in Matic l'uomo giusto per svolgere questo ruolo.

Allenato il serbo al nella stagione 2016/2017, Conte non ha mai nascosto la sua ammirazione per Matic, etichettato in passato come una delle pedine fondamentali nella vittoria della Premier League nella sua prima stagione ai blues, come raccontato in un'intervista lo scorso anno.

"Penso che lui sia stato uno dei giocatori chiave della nostra corsa al titolo. Ora, sfortunatamente, è un giocatore del Manchester United".

Così il tecnico italiano parlò dopo la cessione di Matic ai Red Devils nell'estate del 2017, avvenuta contro il suo volere. Ora a distanza di due anni, le loro strade potrebbero però tornare a unirsi in , con il giocatore serbo che avrebbe già chiesto a Ole Gunnar Solskjaer di parlare del proprio futuro, intrigato dalla proposta proveniente dall'Inter.

Legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel giugno del 2020, Matic dovrebbe ora volare con la squadra a Perth, in , per la tournée pre-stagionale. In attesa di capire meglio il proprio futuro.