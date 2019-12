Calciomercato Inter, Marotta sicuro su Gabigol: "Non rientra nei nostri piani"

Beppe Marotta conferma la posizione dell'Inter nei confronti di Gabigol: "Abbiamo un attacco numeroso e di qualità, ma il brasiliano vale molto".

L'eliminazione dalla fa ancora male in casa , un ko che ha evidenziato ancora una volta le lacune di una rosa falcidiata da tanti infortuni: in attesa del mercato di gennaio Beppe Marotta ha però ribadito la posizione del club nei confronti di Gabigol.

Il giovane attaccante sta meravigliando tutti in , ma il direttore generale nerazzurro ribadisce la sua decisione ai microfoni di 'ESPN':

"È un grande giocatore, ma in questo momento abbiamo un gruppo di attaccanti numeroso e di grande qualità composto da Lukaku, Martinez, Sanchez, Esposito e Politano. Gabigol non rientra nei nostri piani, però ha grande valore".

Il classe '96 di proprietà dell'Inter sarà dunque inserito nella lista delle cessioni per fare cassa, come aveva già anticipato diversi giorni fa Antonio Conte. La linea della società è chiara: Gabigol non tornerà a vestire la maglia nerazzurra.