Calciomercato Inter, Lukaku e il commento di Nainggolan: "Ci vediamo presto"

Un commento di Nainggolan a una foto su Instagram di Lukaku fa sognare i tifosi dell'Inter, ma l'operazione resta complicata.

E' bastato un commento su Instagram ad alimentare ancor di più il sogno Romelo Lukaku nella mente dei tifosi dell'.

Non un commento qualsiasi, chiaramente, soprattutto considerando che è stato scritto da Radja Nainggolan.

Quel "Tot snel", che in italiano significa "Ci vediamo presto", non è passato inosservato ai follower di Lukaku su Instagram e soprattutto ai tifosi dell'Inter che hanno lasciato migliaia di like.

Si tratta ovviamente di una suggestione, anche perché Nainggolan e Lukaku potrebbero incrociarsi già il prossimo 20 luglio in occasione di -Inter di International Champions Cup.

L'incognità è legata soprattutto al fatto se Nainggolan resterà o meno in nerazzurro, visto che Conte lo ha subito inserito nella lista dei possibili partenti. A prescindere da questo l'operazione Lukaku resta complicata, anche se il suo agente Pastorello ha confermato un'apertura nei confronti dell'Inter.

Marotta ci proverà fino alla fine a portarlo a Milano, dove lo aspetta Nainggolan. Almeno per ora...