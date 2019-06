Calciomercato Inter, Lazaro in arrivo: lunedì le visite mediche

22 milioni più bonus, il 23enne austriaco arriverà all'Inter per svolgere le visite e firmare il contratto con i nerazzurri.

Sarà Valentino Lazaro il prossimo acquisto dell'. L'esterno, infatti, svolgerà le visite mediche con la società nerazzurra nella giornata di lunedì, per poi firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Conte per le prossime stagioni.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Lazaro arriva all'Inter per 22 milioni più bonus, che finiranno nelle casse dell' , squadra da cui Lazaro è in arrivo. Classe 1996, trattasi di un esterno destro che può giocare in ogni posizione del campo e ha stupito tutti sopratutto in termini di assist.

Il 23enne è infatti reduce da una stagione in cui ha messo a segno sette assist, conditi anche da tre goal. Curiosamente, a inizio carriera Lazaro si è messo in mostra su Youtube, caricando video di skills freestyle per cercare di emulare il suo grande idolo Ronaldinho.

Lazaro firmerà un triennale con l'Inter e proverà a convincere Conte ad utilizzarlo come titolare sulla fascia: nel 3-5-2 nerazzurro potrebbe realmente essere la prima scelta qualora dovesse stupire il suo nuovo tecnico nel pre-campionato di .

Sarà il terzo acquisto dell'Inter, in attesa dei grandissimi colpi che i tifosi si aspettano. La società meneghina ha del resto chiuso per Godin e Sensi, entrambi non ancora ufficiali ma virtualmente pronti ad unirsi alla truppa nerazzurra per il triplo impegno della prossima annata.

Fortemente voluto da Conte, Lazaro dovrà regalare all'ex notizie positive sin dai primi allenamenti: in caso di feeling immediato, potrà essere una delle sorprese della prossima Serie A.