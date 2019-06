Calciomercato Inter, incontro con la Roma per Dzeko: affare da 12 milioni

L'Inter incontrerà in settimana la Roma per trattare l'acquisto di Edin Dzeko, valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro: pronto un triennale.

L'arrivo di Antonio Conte in panchina rivoluziona i piani di mercato dell', che ora si tuffa sul mercato per un nuovo progetto e con nuovi obiettivi. Il primo nella lista si chiama Edin Dzeko, per il quale la dirigenza vuole incontrare la .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i nerazzurri potrebbero incontrare la società giallorossa per discutere l'acquisto del centravanti bosniaco, ad oggi valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'accordo sulla cifra del cartellino, per l'attaccante classe '86 sarebbe pronto un contratto triennale.

Da valutare in quel caso la posizione di Mauro Icardi, che dopo una stagione complicatissima per tanti motivi sembra sempre più lontano dal progetto tecnico di questa nuova Inter. L'eventuale arrivo di Dzeko aumenterebbe ulteriormente la concorrenza in avanti, ma il bosniaco rappresenta il profilo perfetto per le caratteristiche cercate da Conte.