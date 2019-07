Calciomercato Inter, in arrivo Jaime Colas dal Real Madrid

Jaime Colas sarà il nuovo responsabile del settore commerciale dell'Inter: i nerazzurri lo hanno strappato al Real Madrid.

L' , in attesa di riuscire a mettere a disposizione di Antonio Conte altri elementi per puntellare la rosa a sua disposizione, si muove anche per quanto riguarda il mercato dei dirigenti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di As è praticamente certo l'arrivo dal Real Madrid di Jaime Colas, che assumerà il ruolo di responsabile del settore commerciale ed avrà il compito di guidare le aree che riguardano la sponsorizzazione, la biglietteria ed il merchandising.

Nel corso della sua permanenza a Madrid Colas ha avuto il ruolo di direttore della sponsorizzazione a livello globale contribuendo con il suo lavoro e le sue idee ad aumentare il fatturato delle merengues.