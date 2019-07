Calciomercato Inter, Godin è ufficiale: arriva a parametro zero

Diego Godin è un calciatore dell'Inter che lo ha acquistato a costo zero dall'Atletico Madrid, dopo nove anni passati con la maglia dei 'Colchoneros'.

L' piazza il primo colpo per la stagione 2019/2020: la notizia dell'accordo era nota da tempo, ora è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio da parte dei nerazzurri di Diego Godin.

| ANNUNCIO

"FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022".

L'uruguaiano giunge a Milano a parametro zero: scaduto ieri il contratto con l' , lasciato dopo la bellezza di nove stagioni in cui si è affermato come leader carismatico e capitano di una squadra capace di sfiorare il successo in in più occasioni.

Con i 'Colchoneros' Godin ha vinto una Coppa del Re, una , una Supercoppa di , due e tre Supercoppe Europee. Nel palmares figura anche la Copa America conquistata nel 2011 con l' .

Il classe 1986 rinforzerà in maniera importante la difesa dell'Inter che può già contare su due elementi di primo piano come Stefan De Vrij e Skriniar, con cui formerà un terzetto invidiabile nel 3-5-2 classico di Antonio Conte.

Godin ha detto sì al 'Biscione' dopo un lungo corteggiamento che lo ha indotto a lasciare la capitale spagnola, seppur a malincuore. Per lui contratto di tre anni e tanta voglia di dimostrare la sua incontrastata forza in .