Calciomercato Inter, Gabigol in prestito al Flamengo: è ufficiale

L'attaccante brasiliano lascia ancora l'Inter con la formula del prestito annuale. Giocherà con la maglia del Flamengo.

Altra avventura in Brasile per Gabriel Barbosa Almeida, conosciuto da tutti come Gabigol. L'attaccante di proprietà dell'Inter è diventato un giocatore del Flamengo: vestirà la maglia rossonera con un prestito di un anno.

Dopo la trattativa sfumata con il West Ham, sia per problemi burocratici che per mancati accordi sulla formula del trasferimento, l'Inter ha deciso di continuare a mandare il giocatore in patria. In Brasile, quantomeno, il suo rendimento sembra assicurato su alti livelli. In attesa che si faccia avanti una pretendente che lo acquisti a titolo definitivo.

Il prestito che l'Inter ha concesso al Flamengo è gratuito, ma la società brasiliana si è fatta carico dell'intero stipendio di Gabigol, ovvero 3,5 milioni di euro.

Questa corsia preferenziale concessa al Flamengo per Gabigol potrebbe essere, a detta di molti, anche un modo dell'Inter per accaparrarsi una posizione di vantaggio nella corsa a Lincoln, 18enne attaccante rossonero che piace a tanti club europei.

Gabigol punterà a vincere nuovamente la classifica cannonieri del campionato brasiliano, dopo averla vinta con la maglia del Santos nella scorsa stagione, segnando 18 goal.