Calciomercato Inter, Cavani prende quota: pronto un triennale da 9 milioni

Lukaku più difficile, l'Inter valuta Cavani: triennale da 9 milioni a stagione per l'uruguaiano che pensa al ritorno in Serie A dopo sei anni.

Affrontata con risultati positivi la tournée asiatica, l' è rientrata in per preparare la sfida del 4 agosto in programma a Londra contro il , valida per l'International Champions Cup.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Per quella gara, Conte spera di avere a disposizione almeno un altro attaccante: in Asia si è dovuto accontentare di Longo, Esposito e della variante Perisic, dirottato in attacco dopo la bocciatura sulla fascia sinistra.

Nei pensieri del tecnico leccese c'è sempre quel Romelu Lukaku finito anche sul taccuino di Fabio Paratici, intenzionato magari a proporre uno scambio con Paulo Dybala che farebbe tutti felici. Tranne l'Inter.

Preso atto della difficoltà di arrivare al belga, i nerazzurri vagliano altre piste: la principale porta a Edinson Cavani, in scadenza di contratto tra meno di un anno col .

Le quotazioni dell'uruguaiano salgono col passare delle ore e dei giorni: i 50 milioni di valutazione non spaventano il club di Viale della Liberazione, essendo meno dei 65 già offerti al per Lukaku.

L'articolo prosegue qui sotto

Non preoccupa nemmeno l'ingaggio che con i bonus supera abbondandemente i 10 milioni a stagione: a Milano sono convinti che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex possa accettare un triennale da 9 milioni netti, la stessa cifra messa in cantiere per il bomber dei 'Red Devils'.

Il tutto con l'ipotesi di un futuro in allo Jiangsu Suning che renderebbe Cavani ancora più ricco a fine carriera. La presenza dei connazionali Godin e Vecino potrebbe giocare un ruolo decisivo, oltre a quella di Conte che è sinonimo di progetto vincente.

Insomma, per l'Inter si tratterebbe di un'operazione economicamente sostenibile sotto ogni aspetto, dal cartellino allo stipendio del 'Matador' che valuta un ritorno in Italia a sei anni dall'addio al Napoli.